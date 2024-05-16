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"وسط تحية الجماهير".. مارشيال وفاران يودعان أولد ترافورد (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - ودع الثنائي الفرنسي أنتوني مارسيال ورافاييل فاران لاعبان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد جماهير الشياطين الحمر بعد إعلان رحيلهم بنهاية الموسم الحالي.

وحرص الثنائي على تحية الجماهير المتواجدة في ملعب أولد ترافورد بعد انتهاء مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل.

وحقق مانشستر يونايتد فوزاً هاماً على نظيره نيوكاسل بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، متساويًا مع نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السابع.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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