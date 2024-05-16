"جوميز قلقان".. الزمالك يسابق الزمن للحاق لاعبه بنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يسابق الجهاز الطبي للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة محمد أسامة، الزمن من أجل تجهيز مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول، قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

وغاب مصطفى شلبي عن مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، التي أقيمت يوم الأحد الماضي وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف، بسبب الإصابة بشدة في العضلة الأمامية.

وعلم موقع الخليج 365، أن الجهاز الطبي كثف التدريبات التأهيلية لمصطفى شلبي، من أجل دخوله في التدريبات الجماعية غدا الجمعة، ولحاقه بمواجهة نهضة بركان.

وأوضح المصدر، أن هناك حالة من القلق لدى المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق، من عدم لحاق شلبي للمباراة، في ظل عدم توافر البديل المناسب في هذا المنصب، بعدما فشل مشاركة سامسون في مباراة الذهاب، وضعف مستوى إبراهيما نداي.