"بعد رحيله عن السد".. بغداد بونجاح يقترب من الانتقال إلى ناد سعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت

أعلن نادي السد القطري، رحيل الجزائري بغداد بونجاح عن صفوف الفريق، بنهاية الموسم الحالي، عقب 9 مواسم مع الفريق، حقق خلالها 14 لقبا.

وكتب الحساب الرسمي للسد القطري، عبر موقع التغريدات "إكس": "إلى الابن البار، إلى المحارب المغوار، إلى الاسطورة إلى بغداد، في مسيرتك مع الزعيم، صنعت الإنجاز وفي بعض الأحيان الإعجاز، كنت خير من يمثل اللاعب العربي وخير سفير للجزائر الحبيبة، أحبك كل من كان من حولك و عشقوك من هم فالمدرجات، شكرا لكل لحظة جميلة شاركت في صنعها وجمعتنا شكراً لكل ابتسامة أنت سببها، ستبقى جزء مهما من تاريخ هذا النادي، لكل لقاء وداع ولكل عشرة ذكرى".



ولم يعلن السد عن وجهة الجزائري المقبلة، ولكن أشارت عدة صحف ومواقع سعودية إلى أن بغداد بونجاح، يقترب من الانتقال إلى دوري روشن، عبر صفوف نادي الشباب.

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