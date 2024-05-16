هل يتم طرح تذاكر جديدة لنهائي الكونفدرالية؟ الزمالك يصدم جماهيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حسام المندوه أمين صندوق، نادي الزمالك، حقيقة طرح تذاكر جديدة لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان.

ويلتقي الزمالك مع نظيره نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

قال حسام المندوه في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد طرح تذاكر جديدة لجماهير الزمالك، وتم نفاذ السعة الكاملة التي تم طرحها".

أكمل: "جمهور الزمالك شيء مميز، في 45 دقيقة قاموا بحجز جميع التذاكر التي تم طرحها، وهذا ليس بغريب عن الجماهير البيضاء".

وأتم تصريحاته: "الزمالك سيحقق اللقب بدعم جمهور الزمالك الكبير، الذي يقف بجوار فريقه في كل وقت، وللأسف لا يوجد طرح تذاكر جديدة".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، يحتاج لتحقيق الفوز بهدف نظيف من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

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