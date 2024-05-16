قائمة برشلونة لمواجهة ألميريا في الليجا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بقيادة المدرب تشافي هيرنانديز، قائمة البلوجرانا مباراة ألميريا ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحل برشلونة ضيفًا على ألميريا الهابط إلى الدرجة الأولى الإسبانية في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت "القاهرة" بقيادة الحكم، خافيير روخاس.

ويتواجد فريق برشلونة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الليجا، برصيد 76 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الذي حسم اللقب، وبفارق نقطة واحدة عن جيرونا صاحب المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة.

بينما يتواجد ألميريا في المركز العشرين والأخير في قاع الترتيب برصيد 17 نقطة، وتأكده هبوطه للقسم الثاني.

وشهدت قائمة برشلونة غياب المدافع رونالد أراوخو، بسبب الإصابة وعدم الجاهزية بجانب إيقاف إلكاي جوندوجان لتراكم الإنذارات.

قائمة برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت، ماركوس ألونسو.

وسط الملعب: أوريول روميو، بيدري، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها.

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