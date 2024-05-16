عقد خرافي جديد لـ رمضان صبحي مع بيراميدز

حسم مسئولو نادي بيراميدز ملف التجديد لرمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد دخول الزمالك في مفاوضات لضم اللاعب.

واتفق مسئولو بيراميدز على تجديد عقد رمضان صبحي لمدة ثلاثة مواسم قادمة، على أن يحصل على 50 مليون جنيه في الموسم الواحد.

اقرأ أيضًا: كولر يستقر على بدلاء السولية وكوكا في مباراة الترجي القادمة

وأصبح رمضان صبحي قريبًا من العودة لمنتخب مصر الأول في معسكر يونيو المقبل، وذلك بعد الابتعاد الفترة الأخيرة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم برصيد ست نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.

واستقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر على ضم رمضان صبحي لقائمة المنتخب الوطني في معسكر يونيو القادم، وذلك في ظل الأداء المميز الذي ظهر به مع فريقه في الدوري المصري الممتاز الفترة الأخيرة.