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عقد خرافي جديد لـ رمضان صبحي مع بيراميدز

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رمضان صبحي - بيراميدز

رمضان صبحي - بيراميدز

حسم مسئولو نادي بيراميدز ملف التجديد لرمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد دخول الزمالك في مفاوضات لضم اللاعب.

واتفق مسئولو بيراميدز على تجديد عقد رمضان صبحي لمدة ثلاثة مواسم قادمة، على أن يحصل على 50 مليون جنيه في الموسم الواحد.

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وأصبح رمضان صبحي قريبًا من العودة لمنتخب مصر الأول في معسكر يونيو المقبل، وذلك بعد الابتعاد الفترة الأخيرة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم برصيد ست نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.

واستقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر على ضم رمضان صبحي لقائمة المنتخب الوطني في معسكر يونيو القادم، وذلك في ظل الأداء المميز الذي ظهر به مع فريقه في الممتاز الفترة الأخيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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