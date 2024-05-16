"750 جنيها".. صحيفة تكشف سعر تذاكر مباراة الترجي والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت صحيفة تونسية، سعر تذاكر مباراة الترجي والنادي الأهلي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي التونسي، بعد غدا السبت، في العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، بذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد رادس.

وأوضحت صحيفة "الصباح" التونسية، أن إدارة الترجي أخطرت جماهيرها، بقيمة تذاكر مباراة الأهلي والتي تقدر بـ50 دينارا للتذكرة (750 جنيها مصريا)، وسيتم بيعها بداية من اليوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة أن حركة بيع لتذاكر سوف تستمر لجماهير الترجي حتى السادسة مساءً اليوم الخميس.

جدير بالذكر، أن السلطات الأمنية التونسية، أعلن في وقت مسبق، السماح بحضور 27 ألف مشجع لمباراة النهائي، أمام الأهلي.

وكانت بعثة فريق الأهلي، وصلت إلى تونس أمس، ويترأسها محمود الخطيب رئيس النادي، وكان في استقبالهم رئيس نادي الترجي.

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