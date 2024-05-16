معسكر كرواتيا أول محطات إعداد منتخب المصارعة الرومانية لأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق أول أمس الثلاثاء معسكر منتخب مصر للمصارعة الرومانية في دولة كرواتيا في أول محطات برنامج الإعداد النهائي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وسافر منتخب المصارعة الرومانية إلى كرواتيا أول امس للدخول في معسكر مغلق من المقرر أن يستمرحتى يوم 8 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تدخل بعثة منتخب مصر للمصارعة الرومانية في معسكر جديد في المجر بداية من يوم 9 يونيو وحتى يوم 20 من نفس الشهر يتخلله المشاركة في بطولة الرانك العالمي.

وتأهل منتخب المصارعة الرومانية لأولمبياد باريس بالكوتة الكاملة ب 6 لاعبين ليتصدر الدول المشاركة في باريس من حيث عدد اللاعبين في المصارعة الرومانية.

وتضم قائمة منتخب مصر للمصارعة الرومانية في معسكري كرواتيا والمجر كل من:عبداللطيف منيع و مؤمن صبري ومحمود عبدالستار ومحمد متولي ومحمد جبر.

ومن المقرر أن يلحق البطل الأولمبي محمد إبراهيم كيشو بمعسكر المجر يوم 10 يونيو للمشاركة في بطولة الرانك العالمي واستكمال المعسكر مع المنتخب.