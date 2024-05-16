محمد صلاح يتلقى صدمة من اتحاد اللاعبين المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول ضربة موجعة من رابطة اللاعبين المحترفين، حيث أعلنت غيابه عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كشف اتحاد اللاعبين المحترفين "PFA" اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عن الموسم الحالي 2023/2024، حيث اقترب الموسم على نهايته ويتنافس البطل بين مانشستر سيتي المتصدر وآرسنال صاحب المركز الثاني.

وحدد اتحاد اللاعبين المحترفين عدد حدد 8 مرشحين للمنافسة بقوة على جائزة أفضل لاعب في الموسم بتصويت الجماهير، وشهدت القائمة غياب جميع لاعبي ليفربول رغم أنهم كانوا في سباق اللقب في الأسابيع الماضية ولكن يبدو وأن ابتعادهم عن المنافسة أثر على تواجدهم ضمن المرشحين.

وأبعدت رابطة اللاعبين المحترفين، في بيان رسمي، محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة الموسم لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، ليتلقى الجناح المصري صدمة مدوية تنضم إلى ثلاث ضربات تلقاها هذا الموسم، الأولى خسارته للدوري الإنجليزي، والثانية غيابه عن المرشحين لأفضل لاعب من رابطة الدوري الإنجلبزي، والثالثة خسارته لقب الأفضل من رابطة الكتاب.

قائمة اللاعبين المرشحين للأفضل في الدوري الإنجليزي

فيل فودين (مانشستر سيتي).

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

مارتن أوديجارد (آرسنال).

كول بالمر (تشيلسي).

ديكلان رايس (آرسنال).

رودري (مانشستر سيتي).

ويليام صليبا (آرسنال).

أولي واتكينز (أستون فيلا).

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