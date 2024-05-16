ناجلسمان يعلن قائمة ألمانيا لكأس الأمم الأوروبية

أعلن يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا على قائمة الماكينات استعدادًا لكأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في 14 يونيو وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

ولم تشهد قائمة ألمانيا أي مفاجآت سوى باستبعاد هوملس مدافع بروسيا دورتموند، حيث شهدت القائمة تواجد 27 لاعبًا وهي كالتالي.. حراسة المرمى: أوليفر باومان – مانويل نوير – أليكساندر نوبل – مارك أندريه تير شتيجن.

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الدفاع: جوشوا كيميتش – روبن كوخ – فالديمار أنتون – بينجامين هينريش – ماكسيميليان ميتلشتيت – ديفيد راوم – أنتونيو روديجر – نيكو شلوتربيك – جوناثان تاه.

الوسط: باسكال جروس – إلكاي جوندوجان – روبرت أندريش – كريس فيهريش – توني كروس – جمال موسيالا – أليكساندر بافلوفيتش – ليروي سانيه – فلوريان فيرتز.

الهجوم: كاي هافيرتز – توماس مولر – ماكسميليان بيير – نيكلاس فولكروج – دينيز أونديف.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأوروبية منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى رفقة منتخبات أسكتلندا والمجر وسويسرا، حيث يلعب الماكينات أولى مبارياتهم في البطولة يوم 14 يونيو ضد أسكتلندا، ثم يواجه المجر يوم 19 يونيو، ويلتقي سويسر ا في الجولة الثالثة يوم 23 يونيو.