محمد صلاح يتلقى صدمة جديدة في ليفربول

تلقى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي لصدمة جديدة، وذلك بعد إعلان رابطة المحترفين لقائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة لاعب الموسم.

وأعلنت رابطة الأندية الإنجليزية في بيان رسمي لها اليوم عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، والتي جاءت كالتالي..

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فودن وهالاند ورودي من مانشستر سيتي، وسليبا وأوديجارد ورايس من أرسنال، وبالمر من تشيلسي وواتكينز من أستون فيلا.

وخسر فريق ليفربول المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا هذا الموسم، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثالث جدول الترتيب برصيد 79 نقطةـ حصدها من 37 مباراة.

فيما يأتي فريق مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 88 نقطة، ويأتي أرسنال في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة.

وسبق وأن توج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز آخر ثلاث مواسم، وهو الأقرب لحصد اللقب للمرة الرابعة على التوالي.