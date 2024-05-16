سيراميكا يفشل مخطط بيراميدز لضم نجم الزمالك

توصل مسئولو نادي سيراميكا كيلوباترا إلى اتفاق لتجديد عقد محمد إبراهيم، نجم الزمالك الأسبق، وذلك بعد أنباء ارتباطه بالانضمام إلى نادي بيراميدز.

واتفق مسئولو سيراميكا كيلوباترا على تجديد عقد محمد إبراهيم لمدة موسمين قادمين مع الفريق، ليستمر اللاعب ضمن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.

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وارتبط اسم محمد إبراهيم بالانضمام إلى نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفق خطة النادي السماوي في تدعيم صفوفه ببعض الصفقات المميزة.

ومن المقرر أن يُعلن مسئولو سيراميكا كيلوباترا عن تجديد عقد محمد إبراهيم مع الفريق بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

ويُقدم محمد إبراهيم أداءًا مميزًا مع فريقه في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وهو ما لفت إليه أنظار العديد من الأندية من أجل التعاقد معه.

ويحتل نادي سيراميكا كيلوباترا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق من 21 مباراة، فيما يتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، حصدها الفريق من 20 مباراة.