"بلافتة نحو القمة".. بعثة نهضة بركان تصل إلى القاهرة لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي إلى القاهرة، منذ قليل، استعدادا لمواجهة الزمالك، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وظهر لاعبو نهضة بركان في حالة جيدة، واستقبلهم مجموعة من مشجعي الفريق المغربي، بلافتة كتب عليها: "نحو القمة".

ويحل نهضة بركان ضيفا على الزمالك، في الثامنة مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وانتهى لقاء الذهاب بين الثنائي، في المغرب، بهزيمة الزمالك بثنائية مقابل هدف، وسجل سيف الدين الجزيري هدف الأبيض الوحيد.

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