فيفا يدرس إقامة مباريات الدوري في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشفت قنوات "الكاس" القطرية، قرارا جديدا يمكن أن يتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن إقامة مباريات الدوريات المحلية في الخارج.

وقالت قنوات "الكاس"، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، إن فيفا يدرس السماح للدوريات المحلية بإقامة مبارياتها في الخارج، مما يفتح الباب أمام بطولتي إنجلترا وإسبانيا، على سبيل المثال، بخوض مباريات في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.

وشهدت السنوات الأخيرة، إقامة مباريات رسمية ولكنها في المسابقات الثانوية، مثل الكأس والسوبر، في الخارج، ومنها إقامة السوبر الإسباني والإيطالي في السعودية.

وفي الدوري المصري، أثير جدلا واسعا، حول مباراة الزمالك والأهلي في الدور الأول، بسبب التوجه لإقامتها في السعودية، ولكن قوانين الفيفا، منعت الأمر، وأقيم اللقاء على ستاد القاهرة، وانتهى لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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