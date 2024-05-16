"أفريقيا يا زمالك".. مجلس الأبيض يرفع هذا الشعار قبل نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان على ملعب استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد في الثامنة مساء، بإياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف نظيف، من أجل التتويج بشكل رسمي باللقب الأفريقي، بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب البلدي ببركان.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، بدأ الترتيب للمباراة، من الناحية التنظيمية، علاوة على قيام حسين لبيب رئيس النادي، بالاجتماع مع اللاعبين قبل مران غدا الجمعة ودخول للاعبين في معسكر مغلق للمباراة.

وأوضح المصدر، أن المجلس رفع شعار الدعم فقط، قبل المباراة، ولا حديث سوى عن تحقيق الزمالك بطولة الكونفدرالية، وبعدها سوف تتم مناقشة الأزمات الفنية التي يعاني منها الفريق.

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