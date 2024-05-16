التشكيل المتوقع لمباراة النصر والهلال في الكلاسيكو السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - استقرت الأجهزة الفنية لفريقا النصر والهلال السعودي على التشكيلة الأساسية التي ستبدأ بها مباراة الكلاسيكو المقرر لها غدًا في الدوري السعودي.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى ملعب الأول بارك لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والنصر في قمة منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والنصر والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة 9:00 مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فهد العتيبي و محمد حسين اضرضور.

وجاءت تشكيلة الهلال المتوقع للمباراة كالأتي:

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الهلال في الكلاسيكو