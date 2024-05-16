الامارات | سيتي يخسر إيدرسون في مباراتيه الأخيرتين الحاسمتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب الحارس البرازيلي إيدرسون عن فريقه مانشستر سيتي في مباراتيه الحاسمتين أمام وست هام في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كما أمام مانشستر يونايتد في نهائي مسابقة الكأس، وفقاً لما أعلنه النادي اليوم. وقال النادي في بيان "يؤكّد مانشستر سيتي أن إيدرسون سيغيب عن المباراتين الأخيرتين هذا الموسم بسبب كسر بسيط في محجر العين".

وخرج إيدرسون (30 عاماً) في المباراة التي فاز فيها فريقه على توتنهام 2-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة 34 وعاد من بعدها إلى الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال. وأظهرت الفحوصات أن الحارس البرازيلي يُعاني من كسرٍ بسيطٍ في محجر العين اليمنى بعد اصطدامه بمدافع توتنهام الأرجنتيني كريستيان روميرو.

وحاول إيدرسون إكمال المباراة بعد إصابته لكنه خرج من الملعب بعد طلب المدرب الإسباني بيب غوارديولا استبداله بالألماني ستيفان أورتيغا الذي تصدّى لفرصةٍ خطيرةٍ جداً من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في آخر الدقائق، قبل أن يحسم النروجي إرلينغ هالاند النتيجة بهدفٍ ثانٍ.

ويلعب سيتي مباراته المقبلة في الدوري التي من الممكن أن يتوّج فيها بطلاً للموسم الرابع توالياً الأحد مع وست هام، قبل لقاء جاره يونايتد في نهائي كأس إنجلترا في 25 الحالي.