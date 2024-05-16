الجولة 23 للدوري .. تشكيل المصري في مواجهة البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة البنك الأهلي ، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الخميس ، لحساب مواجهات الجولة 23 للدوري الممتاز.





وجاء التشكيل الأساسي للفريق البورسعيدي كما يلي :

محمود جاد لحراسة المرمى.

خط الدفاع : كريم العراقي، عمرو موسى، حسين السيد، عمرو سعداوي.

خط الوسط وصانعي اللعب : محمود حمادة، ايزي ايميكا ،ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي.

الهجوم : صلاح محسن.

بينما جاءت قائمة البدلاء على النحو التالي : عصام ثروت، محمد طارق، محمد دبش، حسن علي، يوسف الجوهري، أمادو با، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، الناشئ أحمد شرف