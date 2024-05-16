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الجولة 23 للدوري .. تشكيل المصري في مواجهة البنك الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة البنك الأهلي ، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الخميس ، لحساب مواجهات الجولة 23 للدوري الممتاز.
 


وجاء التشكيل الأساسي  للفريق البورسعيدي كما يلي : 
محمود جاد لحراسة المرمى.
خط الدفاع :  كريم العراقي، عمرو موسى، حسين السيد، عمرو سعداوي.
خط الوسط وصانعي اللعب : محمود حمادة، ايزي ايميكا ،ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي.
الهجوم : صلاح محسن. 
بينما جاءت قائمة البدلاء على النحو التالي : عصام ثروت، محمد طارق، محمد دبش، حسن علي، يوسف الجوهري، أمادو با، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، الناشئ أحمد شرف

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