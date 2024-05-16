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برنامج تأهيلي للاعبى الزمالك قبل بداية المران

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ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للقاء نهضة بركان

الخميس 16/مايو/2024 - 06:19 م 5/16/2024 6:19:04 PM

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة  خلال  المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي .

وقام الجهاز الفني بالنزول بالحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق العديد من الجوانب  التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات أو بالكرة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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