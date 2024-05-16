أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام إنبي في لقاء الجولة 23 للدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة إنبي ، التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت ، لحساب الجولة 23 من الدوري الممتاز.





ويمثل فيوتشر في المواجهة كل من ..

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

الوسط: غنام محمد ، ايموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع

الهجوم: أحمد عاطف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، أحمد كباكا، طارق طه ، محمد محمود ، محمد ربيعة ، ايبا ، خالد رضا ، علي ياسر، باسم علي.