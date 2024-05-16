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نيمار يتجاوز أحزان وفاة والده ويشارك فى تدريبات الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - انتظم سيد عبد الله "" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي .

جاء ذلك عقب حصوله على راحة بالأمس بسبب وفاة والده .

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تقديم واجب العزاء للاعب داخل الملعب قبل انطلاق التدريبات.

وشارك "نيمار" في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء في الفقرة التأهيلية أو الخططية والتقسيمة الفنية استعداداً للقاء المقبل .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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