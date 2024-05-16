"بعد تولي تدريب منتخب مصر".. الأهلي يعلن تجديد عقد مدربه

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي الأهلي تجديد عقد الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من موسم 2024-2025.

وأوضح النادي في بيانه عبر مركزه الإعلامي، أن التجديد للمدرب الإسباني جاء في ضوء النجاحات التي تحققت بعد فوز فريق الكرة الطائرة ببطولات، الدوري وكأس مصر والسوبر المصري وبطولة إفريقيا، والتأهل إلى مونديال الأندية.

جدير بالذكر، أن منتخب مصر، أعلن خلال الأيام الماضية، تولي فيرناندو مونزو، تدريب منتخب مصر، خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بجانب عمله مع فريق الأهلي

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