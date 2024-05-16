"لا يشرفني".. لاعب اتحاد جدة السابق يكشف أسباب أزمته مع مانويل جوزيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمد نور لاعب اتحاد جدة السابق، أسباب أزمته مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق، مشيرا إلى أنه اشتبك معه لفظيا من قبل.

وقال نور خلال حواره مع موقع "اتي مانيا": "جوزيه في أول تدريب له ذهب لمصافحته، ولكنه قال لي لماذا تصافحني هكذا، قلت له لا يشرفني اللعب معك، كما أنه كان يقول لي لا يهمني أنك تأتي من مكنة للتدريب، كيف علم أنني قادما من مكة؟".

و تولى جوزيه تدريب اتحاد جدة السعودي، في مايو 2010، بعقد يمتد لموسم واحد، ولكنه أقيل في ديسمبر من نفس العام، بسبب سوء النتائج.

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