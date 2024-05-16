"نفسي أبقى زيك وسلملي على شيكابالا".. رسالة مؤثرة من طفل زملكاوي لزيزو (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة مكتوبة من طفل يدعى عبدالرحمن، موجهة إلى أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك، قبل إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية ضد نهضة بركان المغربي.

وكُتب في الرسالة: "من عبدالرحمن، زيزو حبيبي أنا أسمي عبدالرحمن، أنا مشجع زملكاوي، معلش ينفع رقمك وبحبك أوي وأنا آسف على لإزعاجك وأنا عمري سنتين، أنا نفسي أبقى زيك، سلملي على شيكابالا وكل اللاعبين الزملكاوية، وإن شاء الله تكسبوا كأس الكونفدرالية، آسف لإزعاجك".

ورد زيزو، بمشاركة الرسالة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

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