"صنعت مشكلة".. مدرب المنتخب السابق يوجه رسالة لحسام حسن ويكشف الفارق

محمد اسماعيل - القاهرة - علق ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني السابق، على تصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، الأخيرة، بعدم وجود مواهب داخل الدوري المصري.

قال ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية: "حسام حسن يعيش في حالة ضغط، وكنت أتمنى أن يصنع حالة هدوء له، وأن يبتعد عن الأحاديث الكثيرة، خاصة وأنه أنه لم يكن في حاجة لصنع أزمات حاليا، وعليه الهدوء والتفكير في المرحلة المقبلة".

أضاف: "كارلوس كيروش كان حريصًا دائمًا على اكتشاف اللاعبين وساهم في ظهور عدة عناصر مميزة منهم محمد عبدالمنعم حينما كان في صفوف فريق فيوتشر قبل عودته للأهلي".

أكمل: "متحفظ بكل تأكيد على تصريحات حسام حسن، حتى لو كانت قناعاته الشخصية، وسبق وعملنا على الدوري المصري مع كيروش وقمنا باكتشاف اللاعبين".

وأتم تصريحاته: "الدوري المصري هابط إداريًا وليس فنيًا، والأزمة إدارية في المقام الأول، ولا بد أن يركز حسام حسن في المعسكر المقبل، وأن يفرض حالة من الهدوء حاليًا".

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