"مهاجم مميز".. الموقع الرسمي للكاف يشيد بأداء نجم الزمالك في كأس الكونفدرالية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالمستوى المميز الذي يقدمه، سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك، رفقة الفريق هذا الموسم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، فيديو لمجموعة من أهداف ومساهمات اللاعب في النسخة الحالية من البطولة، معلقاً عليها: "مهاجم رائع، نجم الزمالك سيف الدين الجزيري، كان له دور بارز في مشوار فريقه خلال كأس الكونفدرالية 2023/24".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بالقاهرة.

ويذكر أن لقاء الذهاب، الذي أقيم يوم الأحد الماضي بالمغرب، انتهى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، لصالح فريق نهضة بركان المغربي.

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