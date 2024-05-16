سام مرسي مرشح لجائزة جديدة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين لكرة القدم في إنجلترا، عن أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة لاعب الموسم في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وشهدت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز، بجائزة لاعب الموسم في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، تواجد النجم المصري سام مرسي لاعب فريق إبسويتش تاون.

وكان سام مرسي، تمكن من قيادة فريق إبسويتش تاون، من الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة خلف المتصدر فريق ليستر سيتي.

وخاض سام مرسي 44 مباراة رفقة فريق إبسويتش تاون في الموسم الحالي، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

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