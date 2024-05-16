تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك على هامش المران

ياسر رشاد - القاهرة - خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي .

وشهدت تدريبات حراس المرمى مشاركة محمد عواد، ومحمد صبحي، ومعاذ علاء الدين، وعبد الرحمن نفاد، وعمر عبد العزيز.

وخاض خماسي حراسة المرمى تدريبات فنية خاصة تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس، أعقبها المشاركة في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية مع اللاعبين.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي .

وقام الجهاز الفني بالنزول بالحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق العديد من الجوانب التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة.

وانتظم سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي .

جاء ذلك عقب حصوله على راحة بالأمس بسبب وفاة والده .

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تقديم واجب العزاء للاعب داخل الملعب قبل انطلاق التدريبات.

وشارك "نيمار" في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء في الفقرة التأهيلية أو الخططية والتقسيمة الفنية استعداداً للقاء المقبل .