الامارات | نافاس يغادر إشبيلية بعد مسيرة طويلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغادر خيسوس نافاس، قائد إشبيلية وصاحب أكبر عدد من المباريات في تاريخ النادي الأندلسي مع نهاية الموسم، حسب ما أعلن النادي الخميس.

وفاز ابن الـ38 عاماً بثمانية ألقاب خلال محطتين على مدار 17 موسمًا بقميص الفريق الذي بدأ فيه مسيرته.

وجاء في بيان النادي "نافاس سيغادر إشبيلية في نهاية موسم 2023-24... أبلغ القائد النادي وزملاءه والجهاز الفني بقراره خلال حصة تدريبية صباح هذا اليوم".

وخاض نافاس 688 مباراة بقميص إشبيلية في جميع المسابقات، ومن بينها مباراته رقم 500 في الدوري الإسباني في منتصف الأسبوع.

ونجح الدولي الإسباني السابق في تسجيل 39 هدفًا مع 119 تمريرة حاسمة خلال سنواته في إشبيلية، حيث بدأ مسيرته كلاعب جناح قبل أن يشغل لاحقًا مركز الظهير الأيمن.

وفي حصيلة ألقابه، فاز بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أربع مرات، وكأس إسبانيا مرتين، إضافة إلى لقب الكأس السوبر الأوروبية والكأس السوبر الإسبانية مرة.

وفي عام 2013، غادر اللاعب إلى مانشستر سيتي الإنكليزي حيث فاز بلقب الدوري المحلي وكأس الرابطة مرتين قبل أن يعود إلى إشبيلية في 2017.

وفاز نافاس بألقاب وخاض مباريات مع إشبيلية أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.

ومع منتخب بلده، فاز بكأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2012 ودوري الأمم الأوروبية 2023.