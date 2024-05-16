تشكيل برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيل الذي سيبدأ مباراة ألميريا، امقررة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف على ملعب "باور هورس" ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بينما يأتي ألميريا بالمركز العشرين برصيد 17 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام ألميريا..

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، مارتينيز، كوبارسي، فورت.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، فيران توريس.

ويحتفظ المدرب تشافي على مقاعد البدلاء بالأسماء التالية:، بينيا - كوشين - كانسيلو - ألونسو - كريستنسن - روميو - كاسادو - رافينها - روكي - فيليكس.