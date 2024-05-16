فيوتشر يحقق فوزًا قاتلًا على إنبي في الدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، في تحقيق فوز قاتل أمام نظيره إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز مودرن فيوتشر بهدف دون مقابل أمام نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف بين فريقي مودرن فيوتشر وإنبي، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب بترو سبورت.

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وسجل هدف الفوز لصالح فريق فيوتشر، أرنولد إيبا في الدقيقة 90+2، من صناعة جوزيف جوناثان نجويم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق مودرن فيوتشر إلى 30 نقطة محتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد إنبي عند 32 نقطة محتلًا المركز السابع.