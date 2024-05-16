البنك الاهلي يكتسح المصري بخماسية في الدوري المصري

اكستح فريق البنك الاهلي نظيره المصري البورسعيدي، بخماسية مقابل هدفين، اليوم الخميس، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واقيمت مباراة البنك الاهلي ضد نظيره المصري البورسعيدي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وافتتح التسجيل لنادي البنك الاهلي عاصم صلاح في الدقيقةـ43 من عمر الشوط الأول، ثم عزز أسامة فيصل بالهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 45+4.

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وقلص عبدالرحيم دغموم الفارق لـ المصري البورسعيدي في الدقيقة 59، ولكن عاد البنك وسجل الهدف الثالث عن طريق ياو أنور في الدقيقة 62.

وعن طريق ركلة جزاء آخرى سجل الهدف الرابع عاصم صلاح للبنك في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 80، أحرز ياو أنور الخامس لفريق البنك الاهلي، وفي الدقيقة 90+3، أحرز فريق المصري، الهدف الثاني من ركلة جزاء عن طريق ميدو جابر.

وبهذا الفوز رفع فريق البنك الاهلي رصيده إلى 22 نقطة، في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد المصري عند 37 نقطة في المركز الثاني.