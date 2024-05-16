الشحات: مواجهة الترجي صعبة والاهلي اعتاد هذه الأجواء

تحدث حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن مواجهة الترجي التونسي، في إطار منافسات ذهاب دور نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الاهلي مضيفه الترجي التونسي، يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، في رادس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وأشار الشحات إلى أن المواجهة ستكون صعبة نظرًا لأن الاهلي والترجي التونسي، يملكان تاريخًا كبيرًا في دوري أبطال إفريقيا.

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وشدد على أن الاهلي يكن كل الاحترام والتقدير لفريق الترجي، موضحًا أن الأحمر دائمًا يلعب على الفوز فقط، ويتجهز بشكل قوي لخوض المباراة.

وذكر: “لاعبو الاهلي اعتادوا مثل هذه الأجواء من الضغط الجماهيري في مختلف البطولات، والجميع للعب في رادس أمام جماهير الترجي”.

واختتم الشحات: “الترجي فريق كبير ويملك عناصر مميزة، وتمكن من الوصول إلى نهائي البطولة بفضل هذه المعطيات، وهو ما يؤكد على ‏صعوبة المواجهة بين الفريقين”.