"عصير برتقال" جيرونا يعلن تجديد عقد مدافعه بطريقة كوميدية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي جيرونا عن تجديد عقد النجم الهولندي دالي بليند مدافع الفريق الأول لكرة القدم حتى يونيو 2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي جيرونا عبر منصة "إكس" فيديو للمدافع الهولندي بليند أثناء تحضير عصير البرتقال وذلك للإعلان عن تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني حتى موسم 2026.

وجاءت فكرة إعلان تجديد عقد بليند وربطها بعصير البرتقال كونه أحد عناصر المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم ويشير اللون إلى قميص الطواحين .

شارك بليند صاحب الـ34 عاماً مع جيرونا فى 32 مباراة بالدوري هذا الموسم، ولعب 3 مباريات في الكأس.

وحقق جيرونا خلال الموسم الحالي إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخية، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 75 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة.