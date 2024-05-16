"يحسب للاعبي الزمالك العودة".. أحمد حمدي يتحدث عن مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل، الموافق 19 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال حمدي في تصريحات صحفية اليوم: "يحسب للاعبي الفريق العودة في النتيجة في مباراة الذهاب، بعد التأخر بهدفين في الشوط الأول".

وأضاف: "سنبذل أقصى جهد من أجل حصد لقب البطولة وإسعاد الجماهير، الداعمة للفريق بشكل كبير".

وتابع: "درسنا الفريق المنافس بشكل كبير، والجميع داخل الفريق في حالة تركيز قوية، من أجل حصد لقب البطولة".

واختتم حمدي تصريحاته: "سنعمل على تفادي السلبيات والأخطاء التي وقع فيها الفريق في مباراة الذهاب، وسنعمل على الاستفادة من الإيجابيات التي ظهر بها الفريق في مباراة الذهاب".

ويذكر أن الزمالك تلقى الهزيمة في مباراة الذهاب، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على الملعب "البلدي ببركان" بالمغرب.