محمد أشرف روقا يتحدث عن.. نهائي كأس الكونفدرالية.. ويوجه رسالة خاصة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري ويوسف محمد

أكد محمد أشرف روقا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على صعوبة مواجهة فريقه أمام نهضة بركان، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف نادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل، الموافق 19 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال روقا في تصريحات صحفية اليوم: "نتيجة مباراة الذهاب خادعة ولا تشير إلى أي شيء، ومباراة العودة في القاهرة ستكون صعبة، ولا توجد مباراة نهائية سهلة".

وأضاف: "بكل تأكيد فريق نهضة بركان فريق قوي ومميز، ولكننا نمتلك ميزة اللعب على ملعبنا وبين جماهيرنا، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ونتمكن من حصد لقب البطولة".

وتابع: "أتمنى تواجد جماهير الزمالك بكثافة في مدرجات استاد القاهرة، لدعم الفريق كما تعودنا منهم في كل المناسبات والبطولات المختلفة".

وواصل: "المباريات النهائية تعتمد بشكل كبير، على التفاصيل الصغيرة".

واختتم اللاعب تصريحاته: "جميع لاعبي الفريق يعلمون أهمية المباراة، ويرغبون في حصد اللقب وإسعاد الجماهير".

وكان الزمالك تلقى هزيمة في مباراة الذهاب، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على الملعب "البلدي ببركان" بالمغرب.

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