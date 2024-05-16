فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقدم كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة الأخيرة، يمكنهم التألق وتحقيق نجاح كبير في الأسبوع 38.

ديكلان رايس (آرسنال) 5.5 مليون جنيه إسترليني، يمتلكه 6% من مدربي فانتازي

أعطت تمريرات لاعب خط الوسط الإنجليزي قوة كبيرة لفريق أرسنال في السعي للفوز باللقب خلال النصف الثاني من موسم 2023/24.

وقدم رايس ثمانية من أصل تسع تمريرات حاسمة له هذا الموسم بدءا من الأسبوع 21 وما بعده، وهو إجمالي يتفوق عليه ثلاثة لاعبين آخرين فقط في فانتازي.

وإلى جانب أربعة أهداف و10 نقاط إضافية و10 نقاط أخرى من الشباك النظيفة، حقق نجم إنجلترا 95 نقطة خلال تلك الفترة.

وهذا يضعه في المركز الخامس بين لاعبي خط الوسط، متساويا مع كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي (10.5 مليون جنيه إسترليني)، قبل مواجهة إيفرتون.

رودريجو مونيز (فولهام) 4.3 مليون جنيه إسترليني، يمتلكه 4.4% من مدربي فانتازي

تمنح الزيارة إلى لوتون تاون مهاجم فولهام الفرصة لإنهاء موسمه المتميز في فانتازي بأناقة.

ومنذ عودته إلى التشكيلة الأساسية لفريق كوتجرز في الأسبوع 23، سجل مونيز تسعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين ليثبت نفسه كخيار مهاجم أول.

وعلى الرغم من أن سبعة من تلك الأهداف تم تسجيلها في ملعب كرافن كوتيدج، إلا أن سجل البرازيلي ضد الفرق الصاعدة يشير إلى أنه قادر على مكافأة مدربي فانتازي.

وسجل مونيز في كل من مبارياته خارج أرضه ضد هؤلاء المنافسين هذا الموسم، بإجمالي 14 نقطة في مواجهاته مع بيرنلي وشيفيلد يونايتد.

هارفي إليوت (ليفربول) 4.8 مليون جنيه إسترليني، يمتلكه 0.3% من مدربي فانتازي

يدخل لاعب خط وسط ليفربول لقاء ولفرهامبتون، عقب تألقه خلال الفترة الأخيرة.

وتمريرة إليوت الحاسمة ضد أستون فيلا يوم الإثنين تعني أنه قدم عوائد هجومية في جولتين متتاليتين لأول مرة هذا الموسم.

كما يسلط هدف اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا وتمريرته الحاسمة و12 نقطة ضد توتنهام هوتسبر في الجولة 36 الضوء على تأثيره المتزايد في المباريات على أرضه.

كالوم هودسون أودوي (نوتنجهام فورست) 4.7 مليون جنيه إسترليني، يمتلكه 0.5% من مدربي فانتازي

يتمتع جناح نوتنجهام فورست بالقدرة على تمديد سلسلة تألقه خارج ملعبه عندما يلاقي بيرنلي الذي هبط إلى الدرجة الثانية.

وجمع هودسون أودوي 22 نقطة في الأسبوعين السابقين، وسجل ثلاثة أهداف في مواجهاته مع تشيلسي وشيفيلد يونايتد.

ومن المشجع لمدربي فانتازي أن أول عدد نقاط كبير لهدسون أودوي جاءت ضد مضيفه المقبل بيرنلي في الجولة الرابعة بالدور الأول، عندما سجل وحصل على 10 نقاط.