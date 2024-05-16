صلاح يقود أفضل 5 لاعبين للجولة الأخيرة في فانتازي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة الأخيرة، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط في الأسبوع 38.

ويقود الجناح المصري، محمد صلاح، ترشيحات الكشافة للجولة الأخيرة، بجانب لاعب من كريستال بالاس وأرسنال وأستون فيلا وبرينتفورد.

محمد صلاح (ليفربول) 13.4 مليون جنيه إسترليني

مباراة ليفربول مع ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد تمنح المصري الفرصة لتزويد يورجن كلوب بتوديع مثالي يوم الأحد.

وفي الفترة الأخيرة كان صلاح بعيدا عن مستواه المعهود مع ليفربول، ومع ذلك، فإن رصيده البالغ 13 نقطة ضد توتنهام هوتسبر في آخر مباراة للريدز على أرضه في الجولة 36 يظهر سبب وجوب منافسة هالاند وكول بالمر على شارة القيادة في الجولة 38.

ويتفوق صلاح على هالاند بفارق 118 نقطة مقابل 114 في المباريات على أرضه، حيث شارك كلاهما أساسيا في 14 مباراة، وبلغ متوسط صلاح 8.4 نقطة لكل بداية على ملعب أنفيلد في الموسم الأخير لكلوب.

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 5 مليون جنيه إسترليني

يتمتع المهاجم بسجل رائع على أرضه تحت قيادة أوليفر جلاسنر قبل مباراة كريستال بالاس مع أستون فيلا.

وسجل ماتيتا في جميع مبارياته الست في ملعب سيلهورست بارك تحت قيادة النمساوي، حيث حقق 54 نقطة بفضل ثمانية أهداف وتمريرة حاسمة.

وماتيتا هو المهاجم الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي منذ تعيين جلاسنر مدربا في الأسبوع 25، حيث حصل على 85 نقطة في 13 مباراة.

ليوناردو تروسارد (أرسنال) 6.5 مليون جنيه إسترليني

يرحب الجناح البلجيكي بفريق إيفرتون في أفضل مستوياته بموسم 2023/24 في فانتازي.

هدف تروسارد في فوز أرسنال 1-0 على مانشستر يونايتد في الأسبوع الماضي يعني أنه سجل في أربع من آخر خمس مباريات في الدوري.

والأهداف على أرضه أمام تشيلسي وبورنموث وخارج أرضه أمام ولفرهامبتون منحت ليوناردو 39 نقطة خلال تلك الفترة، وهو إجمالي يتفوق عليه اثنان فقط من زملائه في الفريق.

ومن المؤكد أن سعي أرسنال في اليوم الأخير للحصول على اللقب سيجعل مهاجميه اختيارات جذابة.

أولي واتكينز (فيلا) 8.9 مليون جنيه إسترليني

عانى مهاجم أستون فيلا من مبيعات ضخمة في فانتازي مؤخرًا بسبب افتقار فريقه إلى الجولات المزدوجة "Double Gameweek".

ومع ذلك، فإن سجل واتكينز خارج أرضه يشير إلى السبب الذي يجعل بعض المالكين السابقين يتطلعون إلى شراؤه قبل زيارته إلى كريستال بالاس.

المهاجم الإنجليزي لديه 10 أهداف وسبع تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة لعبها خارج أرضه هذا الموسم.

ونقاط واتكينز البالغة 111 نقطة في المباريات خارج أرضه تحتل المركز الثاني بين جميع اللاعبين.

وبعد معاناته من الإخفاقات المتتالية، ذكّر نجم فيلا مدربي فانتازي بإمكانياته الشاملة من خلال تقديم تمريرته الحاسمة رقم 18 في الموسم ضد ليفربول.

بريان مبيومو (برينتفورد) 6.8 مليون جنيه إسترليني

باعتبار برينتفورد أحد الأندية القليلة التي لم تخض جولة مزدوجة خلال الأسبوع الماضي، تم تجاهل لاعبي الفريق إلى حد كبير من قبل المديرين الفنيين في فانتازي.

ومع ذلك، فإن هدف مبيومو وتمريرته الحاسمة ضد بورنموث في الأسبوع الماضي، يسلط الضوء على تحسن مستواه قبل مباراة النحل على أرضه مع نيوكاسل.

وتألق الكاميروني منذ عودته إلى التشكيلة الأساسية لبرينتفورد في الأسبوع 32 بعد إصابة طويلة الأمد.

وسجل مبيومو هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في مبارياته الست اللاحقة ليحقق 35 نقطة في فانتازي.

وإلى جانب عروضه الرائعة في الدور الأول من الموسم، سجل نجم برينتفورد تسعة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في 24 مباراة.