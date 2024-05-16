"مرتضى منصور ونتيجة عادية".. مشاهد من مباراة 6-1 في الذكرى الـ22

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تظل ليلة 16 مايو من عام 2002، خالدة في ذكرى مشجعي قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، عن طريق لقاء سطرت أحداثه في تاريخ مصر، وشهد ستاد القاهرة الذي كان مدججا بالجماهير رافعين الأعلام، فوز تاريخي للأهلي على غريمه التقليدي بنتيجة 6-1.

وتحل اليوم الذكرى الـ22 لفوز الأهلي على الزمالك، بنتيجة 6-1، في قمة الدوري المصري 2002، وافتتح الأهلي التسجيل مبكرا وبالتحديد في الدقيقة 5 بأقدام رضا شحاتة، وبعدها سجل إبراهيم سعيد الهدف الثاني في الدقيقة 14، وأحرز خالد بيبو "سوبر هاتريك"، وسجل حسام حسن هدف الزمالك الوحيد.

تشكيل الأهلي والزمالك في مباراة الـ6-1

وخاض الأهلي هذا اللقاء بالتشكيل التالي، عصام الحضري، وائل جمعة، هادي خشبة، شادي محمد، حسام غالي، إبراهيم سعيد، جيلبرتو، سيد عبد الحفيظ، رضا شحاتة، خالد بيبو، أحمد بلال، فيما كان تشكيل الزمالك مكون من، محمد عبد المنصف، بشير التابعي، طارق السيد، رضا سيكا، إبراهيم حسن، تامر عبد الحميد، محمد أبو العلا، حازم إمام، محمد عبد الواحد، جمال حمزة، حسام حسن.

آراء جماهير الزمالك

"مرتضى منصور السبب".. هكذا عبرت جماهير الزمالك عن غضبها من الهزيمة، خلال لقاء مسجل عقب المباراة، وقال أحدهم: "اللاعبون والمدرب ليسوا مسؤولين عن الهزيمة، مجلس الإدارة السبب وبالتحديد مرتضى منصور، بتدخلاته في الكرة".

ورأى آخر، أن مشاركة رضا سيكا، بعد عودته من السعودية خطأ، في حين فضل جوزيه الدفع بمحمد عمارة في الدقائق الأخيرة، وكان عمارى عائدا من المشاركة الأساسية في الدوري الألماني، حسبما ذكر أحد مشجعي الأبيض.

نتيجة عادية

ويرى عبد المنصف حارس الزمالك في هذا اللقاء، أن النتيجة عادية، وقال في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن على قناة dmc: "نتيجة 6-1 عادية وواردة ويتم تصديرها للجميع، ولماذا لا يتم تصدير أن محمد الشناوي استقبل 5 أهداف مرتين، وكذلك الحضري أمام المكسيك ومباراة البرازيل وألمانيا مثلاً".