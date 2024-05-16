"في بيان رسمي".. بلدية المحلة يشكو الأداء التحكيمي إلى رابطة الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أصدر نادي بلدية المحلة بياناً رسميا اليوم الخميس، يعلن فيه تقديم مذكر رسمية إلى لجنة الأندية المحترفة المصرية، يشكو فيها من الأداء التحكيمي خلال الفترة الماضية.

وقامت العديد من أندية الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الماضية، بالاعتراض على الأداء التحكيمي في الجوالات الماضية بالدوري الممتاز، وعلى رأس هذه الأندية الأهلي، الزمالك، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب وسموحة.

وجاء نص بيان بلدية المحلة كالتالي: "تقدمنا اليوم بمذكرة رسمية لمسؤولي كرة القدم المصري ورابطة الأندية برئاسة أحمد دياب عن الانتهاكات التحكيمية الصارخة التي يتم ارتكابها في الدوري لكثير من الأندية، في الوقت الذي يعيش فيه الدوري المصري مرحلة جديدة من التسويق والاستقرار والحضور الجماهيري لم يشهده منذ فترة طويلة".

وأضاف: "لذا يهيب النادي بالسادة المسؤولين وصناع القرار الالتزام بالحيادية وخلق البيئة المناسبة لإنجاح الدوري المصري، الذي مازال هو الأقوى في الوطن العربي والشرق الأوسط".

واختتم النادي بيانه: "الهدف هو المنافسة الشريفة وإعطاء كل ذي حق حقه وإسعاد الجماهير".

وكان فريق بلدية المحلة تلقى الهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل من فريق فاركو، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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