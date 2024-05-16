هل يرحل جوارديولا عن السيتي في صيف 2026؟.. صحفي يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - فجرت تقارير صحفية اليوم الخميس مفاجأة قوية بشأن مصير الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.

وبحسب الصحفي دافيد أورنستن فإن هناك شعور داخل إدارة السيتي برحيل جوارديولا عن تدريب السماوي في صيف 2026.

وأضاف أورنستن لا أمتلك اي دليل يؤكد هذا الخبر ولكنه قد يرحل بنهاية عقده مع السيتي.

وتولى جوارديولا صاحب الـ53 عاماً تدريب مانشستر سيتي موسم 2016-2017 بعد رحيل التشيلي مانويل بليجريني وخلال مسيرته مع السماوي حقق لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، كأس العالم للأندية مرة، إلى جانب السوبر الأوروبي مرة وكأس كاراباو 4 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتان.

ويقترب مانشستر سيتي حتى الآن من حسم لقب النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث يتبقي له مباراة واحدة أمام وست هام يونايتد يحتاج للفوز خلالها من أجل حصد البطولة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب البريميرليج برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي آرسنال.