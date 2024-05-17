اللاعب الفرنسي كانتي يتصدر التريندات بعد استدعائه من الاتحاد السعودي لمنتخب بلاده

ياسر رشاد - القاهرة - كانتي.. بحث عنه الملايين خلال الساعات الأخيرة وتصدر اسم اللاعب الفرنسي نغولو كانتي مؤشرات جوجل منذ أمس، بعدما أعلن المدرب ديدييه ديشان قائمة كأس أوروبا 2024، والذي سيشارك فيها، وتم استدعائه من نادي الاتحاد السعودي الذي يلعب فيه حاليًا إلى قائمة منتخب بلاده أمس الخميس.

وقال ديشان لقناة "تي إف 1 الفرنسية": "عانى كانتي من الإصابة خلال فترة وجوده مع تشيلسي، وانتقل للاتحاد السعودي ولكنه عاد إلى كامل لياقته، بفضل خبرته لأنه خاض الكثير من المباريات في الدوري السعودي، وأنا مقتنع بأن المنتخب الفرنسي سيكون أقوى مع نغولو كانتي".

وكان ديشان أعلن قائمة المنتخب الفرنسي المشارك في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم في يونيو المقبل في ألمانيا 2024، التي جاءت كالتالي:

حراس المرمى: الفونس أريولا (وست هام الإنجليزي)، مايك ماينان (ميلان الايطالي)، برايس سامبا (لنس).

الدفاع: جوناثان كلاوس (مرسيليا)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنجليزي)، ويليام صليبا (أرسنال الإنجليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، تيو هرنانديز (ميلان)، فرلان مندي (ريال مدريد الإسباني)، بنجامان بافار ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني).

الوسط: نجولو كانتي (الاتحاد السعودي)، إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني (ريال مدريد)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وارن زائير-إيمري (باريس سان جرمان)، ويوسف فوفانا (موناكو).

الهجوم: كيليان مبابي وبرادلي باركولا وعثمان ديمبيليه وراندال كولو مواني (سان جرمان)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، ماركوس تورام (إنتر ميلان الإيطالي) وأوليفييه جيرو (ميلان).

وبدأت مسيرة كانتي مع المنتخب الفرنسي في عام 2016 وتوج رفقته ببطولتي كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021 فيما حرمته الإصابة من خوض مونديال 2022 ، ليغادر بعدها نادي تشلسي الإنجليزي الصيف الماضي لينضم إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي ولم يمثل منتخب بلاده منذ يونيو 2022.