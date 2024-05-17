أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إمكانية طرح تذاكر جديدة لمباراة نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي، والمقرر له في الثامنة مساء الأحد المقبل.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية، وعقب العودة من المغرب تلقينا العديد من الاتصالات من أشخاص عدة، يطلبون تذاكر للقاء الإياب، وفي غصون نصف ساعة من طرح تذاكر، دخل ما يقرب من 40 مليون مشجع على الموقع للحجز، وتم بيه 50 ألف تذكرة خلال ربع ساعة".

وأضاف: "تذاكر لقاء النهائي نفذت وليس من الممكن طرح تذاكر مرة أخرى وأتمنى أن يغلق الرأي العام ملف التذاكر ونركز على دعم الفريق واللاعبين، كاف طلب الحصول على 50% من الدعوات لحضور المباراة، وهذا يساوي نحو 3000 دعوة، ولكن اللائحة لا تحدد نسبة الدعوات المخصصة لكل طرف في النهائي".

واختتم سليمان: "لذا انسحبت وتركت الأمر لعبد الواحد السيد مدير الكرة، واطمئن جمهور الزمالك أن الملعب سيكون ممتلئا باستثناء جزء معين لأسباب أمنية".

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