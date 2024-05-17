الأهلي يجهز سيناريو مازيمبي لموقعة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرات مكثفة للاعبي الفريق من أجل شرح العديد من الأمور الخاصة بالمنافس وتحديداً كيفية إيقاف الهجمات المعاكسة السريعة.

واستقر كولر على إتباع نفس السيناريو الذي قام به في لقاء مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف النهائي بالتركيز على الجوانب الدفاعية والاعتماد على التحولات والهجمات المرتدة وعدم الاندفاع هجومياً.

وتحدث المدرب السويسري مع لاعبي الأهلي حول ضرورة عدم ترك أي مساحات للترجي وخاصة في عمق الملعب بجانب عدم ارتكاب أي أخطاء حول منطقة الجزاء في ظل إجادة ياسين مرياح مدافع الترجي الكرات الهوائية.

واستقر كولر على ملامح التشكيل الذي يخوض به المباراة ويعتمد على مصطفى شوبير حارس المرمى بينما يجلس محمد الشناوي حارس المرمى المخضرم على مقاعد البدلاء.

ويقود خط الدفاع محمد عبد المنعم وبجواره رامي ربيعة مع الظهير الأيمن محمد هاني والظهير الأيسر علي معلول ، واستقر كولر على إشراك لاعب الوسط أكرم توفيق منذ البداية بجانب مروان عطية لغلق المساحات في خط الوسط مع مشاركة إمام عاشور في دور صانع الألعاب.

ويفاضل كولر بين الثنائي حسين الشحات والمغربي رضا سليم لقيادة الجبهة اليسرى هجومياً بينما استقر المدرب السويسري على مشاركة الفلسطيني وسام أبو علي في مركز رأس الحربة بجانب الجنوب أفريقي بيرسي تاو في مركز الجناح الأيمن.