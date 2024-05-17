ضمك بقيادة طارق حامد في مواجهة الفيحاء اليوم بدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي ضمك والمحترف في صفوفه الدولي المصري طارق حامد لمواجهة نظيره فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

إقرأ أيضًا..

ويحتل فريق ضمك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة جمعها من 31 مباراة حيث فاز في 10 مواجهات وتعادل 9 مرات وتلقي 12 هزيمة، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن برصيد 42 نقطة .

موعد مباراة ضمك والفيحاء

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ضمك والفيحاء في دوري روشن اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ضمك والفيحاء



وتنقل مباراة ضمك والفيحاء بشكل حصري عبر قناة ssc HD 1.