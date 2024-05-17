كل ما يخص مباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يقدم موقع “كورة 365” كل ما يخص المباراة المرتقبة التي تجمع الاهلي أمام الترجي الرياضي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، موسم 2023 – 2024.

ومن المقرر أن يلاقي فريق الاهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء السبت المقبل.

اقرأ أيضًا: الشحات: مواجهة الترجي صعبة والاهلي اعتاد هذه الأجواء

موعد مباراة الاهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ستقام مباراة الاهلي ضد نظيره الترجي يوم السبت على ملعب حمادة العقربي «رادس».

وستنطلق صافرة بداية مباراة الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد رادس.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

سيتم نقل مباراة المارد الأحمر ضد نظيره الترجي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، عبر قناة bein sports premium 6.

معلق مباراة الاهلي ضد الترجي

أسندت قنوات «bien sports»، مهمة التعليق على مباراة الأحمر ضد نظيره التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، للمعلقان الرياضيان التونسي عصام الشوالي، القناة الصوتية الأولى، وعلي محمد علي على القناة الصوتية الثانية.

وستقام مباراة العودة بين فريقي الاهلي والترجي التونسي بالقاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.