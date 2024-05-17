"رقم 100".. كولر يقترب من رقم قياسي جديد مع الأهلي في مباراة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، من تحقيق رقم قياسي جديد مع الفريق، خلال مباراة الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويصل كولر إلى المباراة رقم 100 مع الأهلي، في اللقاء المقبل، بمختلف البطولات التي شارك فيها الفريق تحت قيادته، من توليه القيادة الفنية في 9 سبتمبر 2022.

وقاد كولر الأهلي في 99 مباراة، بمختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز في 68 مباراة، وتعادل في 21 لقاء، فيما خسر 10 لقاءات فقط.

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