"عايزين زيزو وفتوح".. سيد عبد الحفيظ يقدم عرضا مفاجئا لأحمد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعض الكواليس الخاصة بوجود بعثة الزمالك في المغرب خلال نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد الماضي.

وقال سليمان في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "خلال وجودنا في الملعب عقب المباراة، تلقينا العديد من الزيارات في مقر الإقامة، طالبين رؤية حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، وظهر أن هذه الزيارات من وكلاء لاعبين مغاربة".

وأضاف: "يعرضون علينا لاعبين مغاربة، بعضهم في أوروبا، ولا أعلم لماذا لا نفعل مثلهم، خلال وجود البعثات الأخرى في مصر، عدد المحترفين المصريين قليل جدا".

ورد عليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، مازحا: "عايزين زيزو وفتوح للأهلي، ورد سليمان على هذا الطلب بأن هذان اللاعبان يقدرون بملايين الجنيهات".

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