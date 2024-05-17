علام والكومي يمثلان الاتحاد المصري في كونجرس "فيفا"

ياسر رشاد - القاهرة - عُقد اليوم الجمعة الكونجرس الرابع والسبعين للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في العاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومثل الاتحاد المصري لكرة القدم في كونجرس "فيفا" السيد جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد ودكتور إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة.

اتحاد الكرة يعلن فتح باب التقدم لدورة جديدة للرخصة A

على جانب آخر وافق اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام على طلب علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة بفتح باب التقدم للمدربين للإشتراك في دورة جديدة للرخصة A يومي الثلاثاء و الأربعاء المقبلين.

وسيتم استقبال أوراق المتقدمين من المدربين للحصول على الرخصة A ، ومراجعة الأوراق من قبل اللجنة الفنية ومطابقة الشروط للإشتراك في الدورة.