"شعرت بالغربة".. أول تعليق من كلوب على تجوله وحيدا في ملعب أنفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن تجوله وحيدا في ملعب أنفيلد، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه شعر بالغربة.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها قناة "سكاي سبورتس" من المؤتمر الصحفي اليوم: "أحب ملعب أنفيلد ولكن عندما يكون ممتلئا، وتم خلق تلك الصورة، وأتمنى ألا تعكس فترتي مع ليفربول، وأنني كنت بمفردي في الملعب".

وأوضح: "طُلب مني التقاط تلك الصورة، وشعرت بالغربة، لهذا لن أقوم بها مجددا، فأنا لم أكن وحيدا بل كان هناك الكثير من الكاميرات حولي، أنفيلد ملعب رائع للغاية بسبب الجمهور الذي يجعله استثنائيا".

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